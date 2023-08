A celebração dos 180 anos de Formosa continua com muita diversidade em todas as suas formas.Com imensa alegria a Prefeitura de Formosa anunciou a presença da renomada Orquestra de Violeiros do Estado de Goiás em Formosa, pela primeira vez.Data: Sexta-Feira (18/08/2023)Horário: 19:00Local: Auditório da UEG“Não perca essa chance de vivenciar uma experiência musical extraordinária”, diz a Prefeitura de Formosa.