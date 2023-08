A cavalgada chegou na abertura da Romaria por volta das 12h no domingo (6). Houve apresentação de cantores, catira e moda de viola durante os finais de semana.



O local ficou cheio com fiéis da Santa durante todos os dias da novena.



Entre as apresentações estiveram João Costa & Evanildo; Jardel & Tião Viola; Dito Rei & Diamanti; Arthur & Eduardo; Valtuir & Kaiê Viola; Convidados + Banda Musical Sinfônica; Catiras e Bandas.





O evento é custeado pelo empresário Itamar Barreto.







A II Romaria de Nossa Senhora D’Abadia na Usina Parque Bandeirinha iniciou no domingo (6). A festa aconteceu durante os dias 6 a 15 de agosto. A entrada no parque foi gratuita durante todos os dias.