A Secretaria de Educação de Formosa deu início ao Módulo 2 da Formação do Programa Alfa Mais Goiás, com o tema "Qualidade da Educação Goiana: Acompanhamento de Contextos e Aprendizagem".A capacitação ocorrerá nos dias 17 e 18 de agosto, e os professores capacitados são do Jardim I e II da Educação Infantil, além do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.“Isso representa um grande avanço para a Educação em nosso município”, comenta a Prefeitura de Formosa.