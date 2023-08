A equipe do CTA, EIES e NVE teve uma manhã enriquecedora com os funcionários da Câmara Municipal de Formosa.Palestras esclarecedoras e respostas às dúvidas foram seguidas por exames de testes rápidos e vacinação, reforçando nosso compromisso com a saúde sexual, prevenção de IST's e bem-estar de todos.O modelo de busca ativa, onde a unidade vai até a população, tem sido bem recepcionado e aumentado as estatísticas de atendimento.“Juntos, estamos construindo um futuro com mais prevenção e saúde”, diz a Prefeitura.