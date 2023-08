A Prefeitura de Formosa por meio da secretaria de Desenvolvimento Social proporcionou, no Distrito JK, uma roda de conversa sobre violência doméstica.Além da conscientização sobre o tema, também foi explicado como identificar várias formas de abuso que podem acontecer, e orientações sobre como as vítimas devem proceder para fazer as denúncias de maneira segura!Fortalecer a Rede de Proteção do município tem sido uma das iniciativas da Prefeitura. Neste mês é promovido o Agosto Lilás, mês de prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.