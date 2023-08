Confira a programação:

A tradicional Festa do Distrito de Santa Rosa está chegando. A Prefeitura de Formosa vai realizar nos dias 1 a 3 de setembro a Festa do Distrito de Santa Rosa.Na sexta-feira (1) quem se apresenta é a cantora Bia Fonseca e DJ. As atrações iniciam às 20h e o show será às 22h.No sábado (2) é vez da cantora Thaynara ‘A Preferida’ subir no palco. As atrações iniciam às 20h e o show será às 22h.No encerramento, domingo (3), haverá som automotivo a partir das 13h.Bia Fonseca + DJInício às 20hShow: 22hTérmino: 04h