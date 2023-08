Nos dias 24 e 25 de agosto a Unidade Móvel de Saúde estará em Formosa para a realização de exames de média complexidade. São eles:- Ultrassonografia Abdômen Total;- Ultrassonografia Abdômen Superior;- Ultrassonografia Transvaginal;- Ultrassonografia Gestacional;- Ultrassonografia Doppler Carótidas;- Ultrassonografia Doppler M. Inferiores Venoso;- Ultrassonografia Doppler M. Inferiores Arterial;- Ultrassonografias Rins e Vias Urinárias;- Ecocardiograma Transtorácico;- Espirometria;- Eletroencefalograma.O horário dos exames são de 7h às 19h na Unidade de Saúde da Família do Jardim Califórnia.O atendimento será prioritário para as demandas reprimidas do Sistema de Regulação do Município. Maiores informações no telefone (61) 3642-3718.