Pedido de liminar em habeas corpus impetrado por um dos investigados no âmbito da operação denominada Escritório do Crime foi também negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foi a terceira tentativa do suspeito, que está preso, de conseguir a ordem judicial de soltura, mas novamente sem sucesso. Anteriormente, ele havia requerido o habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).A Operação Escritório do Crime, coordenada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Formosa, foi deflagrada em 10 de julho, naquela comarca, com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva.A investigação visa apurar a prática dos crimes de esbulho (grilagem) de áreas públicas e privadas, corrupção, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa (quadrilha) praticados no município.A decisão que negou o seguimento do habeas corpus no STF foi proferida pelo ministro Nunes Marques. Com isso, o investigado, que foi preso na última quarta-feira (16/8), após cerca de um mês foragido, continuará na prisão. (Texto: Ana Cristina Arruda/Assessoria de Comunicação Social do MPGO)