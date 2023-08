A Secretaria Municipal de Educação realizou na sexta-feira (25), uma formação com a temática “A inibição do desenvolvimento pessoal e da aprendizagem em professores e alunos” ministrada pelo professor Lúcio de Faria Teixeira Psicanalista e Diretor do Instituto Âmago. O evento também contou com Claudia Goulart, Orientadora Educacional.O objetivo foi possibilitar aos participantes a identificação dos elementos causadores da inibição em seus aspectos intelectual, emocional e psicológica, assim como a criação de mecanismos que destravem esta inibição.Participaram desta formação professores e coordenadores pedagógicos das instituições públicas de ensino de Formosa-GO e profissionais do Centro Municipal de Apoio e Inclusão e do Conselho Municipal de Educação.