A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde realizou durante os dias 24 e 25 de agosto o a segunda edição do programa Saúde em movimento.A Unidade Móvel de Saúde atendeu a população para realização de exames de média complexidade das 7 às 19h.A iniciativa é da Prefeitura de Formosa. O intuito do programa é o atendimento prioritário para as demandas reprimidas no sistema de Regulação do Município.Foram realizados:- Ultrassonografia Abdômen Total;- Ultrassonografia Abdômen Superior;- Ultrassonografia Transvaginal;- Ultrassonografia Gestacional;- Ultrassonografia Doppler Carótidas;- Ultrassonografia Doppler M. Inferiores Venoso;- Ultrassonografia Doppler M. Inferiores Arterial;- Ultrassonografias Rins e Vias Urinárias;- Ecocardiograma Transtorácico;- Espirometria;- Eletroencefalograma.