O evento foi proposto pela Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres e realizado no Auditório da OAB/Formosa. A vereadora Roberta Brito presidiu a audiência e contou com o apoio das vereadoras Cátia Rodrigues e Simone Ribeiro na ocasião.





Além das integrantes da comissão, a audiência contou com a participação da secretária de desenvolvimento social, Caroline Marques, que representou o Poder Executivo.





Além dos representantes de Formosa, o evento recebeu as seguintes autoridades: senhora Leodicéia Dourado, representando a secretária estadual do entorno do DF, senhora Caroline Fleury; Dr. José Antônio, Delegado Regional da Polícia Civil; Dr. Yasser Yassine, Delegado da DEAM; Tenente Coronel Geyson Borba, Comandante do 11º CRPM; senhora Mariana Gidrão, superintendente da mulher da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social; vereadora Aava Santiago, de Goiânia; prefeita Débora Domingues, de São João d'Aliança; prefeito Altran Lopes, de Flores de Goiás; prefeito Delegado Cristiomario, de Planaltina de Goiás; primeira dama Lilia Kelly, de Planaltina de Goiás; vereador Raimundo Lutz, presidente da Câmara de Planaltina de Goiás; Dr. Edmar Amorim, presidente da OAB Formosa.