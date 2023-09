A Prefeitura de Formosa tem reafirmado o compromisso em fortalecer a Agricultura Familiar no município.A Secretaria de Agricultura, em parceria com as Secretarias de Saúde e Assuntos Econômicos, realizaram hoje um grande evento no auditório da Prefeitura com o objetivo de fornecer informações importantes a todos os envolvidos nessa atividade essencial para a sociedade, a qual produz alimentos, gera renda e impulsiona a economia.Os temas abordados foram a obtenção de alvará da Vigilância Sanitária para a produção de produtos processados, tais como farinha de mandioca, pães, bolos, temperos, mandioca descascada e outros.Também foi explicado o funcionamento do mapeamento da Produção da Agricultura Familiar para o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, bem como os procedimentos necessários para a participação dos interessados.