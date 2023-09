Inicia no próximo sábado (23), a campanha de vacinação antirrábica em Formosa. A vacinação será realizada enquanto durar o estoque.A idade dos animais é a partir de 3 meses.O horário é das 08h às 17h. Maiores informações no telefone: 3981-1163“O cuidado com seu animal de estimação é essencial para uma vida mais duradoura. Não deixe para depois, a hora é agora! VAMOS VACINAR”, diz a Prefeitura.Confira os locais de vacinação: