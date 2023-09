Apresentada em escolas públicas, a peça “Do campo à mesa" será encenada entre os dias 11 de setembro a 04 de outubro em Catalão, Cristalina, Formosa e Campos Belos (GO).Por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura e com o patrocínio da empresa John Deere, temos a satisfação de anunciar a nossa nova turnê. Ao todo serão 15 cidades contempladas em 3 estados brasileiros, contabilizando um total de 150 apresentações.A turnê finaliza no estado de Goiás, contemplando 4 municípios, com 50 espetáculos.O espetáculo "Do Campo à Mesa" nos permite refletir sobre o desafio encontrado pela agricultura em alimentar a população mundial que está em constante crescimento. Para isso, os personagens se aventurarão por temas como: a origem agrícola dos alimentos; biotecnologia e a sua aplicação na agricultura; os polinizadores naturais e sua relevância para o planeta; alimentação saudável e como comer da maneira correta; a importância da higiene no combate da contaminação durante a alimentação – tudo isso abordado de forma lúdica e com atividades interativas onde as crianças terão a oportunidade de participar do espetáculo.“Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a agricultura deve ser responsável por 24,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em nosso país em 2023. O nosso objetivo é apresentar de uma forma artística, interativa e divertida como funciona o universo da agricultura”, afirma Christiane Deucher, idealizadora do Grupo Teatro Sustentável.O Teatro Sustentável, que combina elementos tradicionais e contemporâneos, criou um formato de apresentação com aproximadamente uma hora de duração que, sem necessitar de recursos visuais sofisticados, encanta com sua simplicidade criativa.SinopseNo espetáculo "Do campo à mesa" nossa trupe viaja do passado para o presente, em uma viagem no tempo, que desvenda os segredos da biotecnologia na agricultura.Durante a encenação da peça eles mostram para os espectadores a origem dos alimentos, por que é saudável comer de forma variada e como higienizar bem os produtos antes de consumir.O destaque acontece para uma participação especial no espetáculo: da abelha Jandaíra, que contará qual a sua importância para a agricultura e a relevância da conservação da sua espécie.Uma forma de tornar mais divertida e original a explicação do tema do espetáculo foi transformar objetos do dia-a-dia em itens de cena exclusivos no cenário de "Do Campo à Mesa".Thales Cristóvão é responsável pelo cenário e figurino e Laura Savlis cuida da direção do espetáculo. A apresentação encanta e conta uma história que transcende a narrativa. E, para conseguir esse resultado, houve um esforço enorme na produção da peça."Acredito no poder transformador do teatro. Nosso principal objetivo é levar essa arte às localidades onde muitas dessas crianças nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo de teatro. Além do conhecimento, esse espetáculo toca as crianças em todos os aspectos da arte, com figurinos exclusivos, uma linguagem poética, e uma linda direção de palco", conclui Christiane Deucher.Serviço: Apresentações da peça “Do campo à mesa"Formosa (GO)Data: 21/09Horários: 07h45Local: E. M. Fabiola Ribeiro de Souza MarinhoEndereço: Praça 21 de Abril, 60 - Bairro AbreurData: 21/09Horários:10h30 e 13h30Local: E. M. Pe. Geraldo GloudemansEndereço: Avenida Brasília, 976 (esquina c/ Avenida João Isper Gebrim)Data: 22/09Horários:07h30Local: E. M. Professora Auta VidalEndereço: Rua 10, S/NData: 22/09Horários: 10h30 e 13h30Local: E.M. Profº Joaquim MoreiraEndereço: Avenida João Ísper Gebrim, S/NData: 25/09Horários: 8h e 10hLocal: E.M. Eduardo de Sousa LoboEndereço: Avenida A, S/N - Conjunto Padre JoséData: 25/09Horários: 15hLocal: E.M. Profº Domingos de J.M. GuimarãesEndereço: Rua 8, Quadra 21 - Setor C 01Data: 26/09Horários: 8h e 10hLocal: E.M. Profª Margarida de Sousa LoboEndereço: Rua S, esquina com Rua G e Rua I, S/N - VillageData: 26/09Horários: 15hLocal: E.M. Profª Maria das Dores B. de QueirozEndereço: Rua 21, esquina com rua 10 B, nº 53/7 - Parque Vila VerdeData: 27/09Horários: 8h e 10hLocal: E.M. Adelina Rodrigues de SouzaEndereço: Rua Eunice, Quadra 24, lotes 17/21 - Jardim CalifórniaData: 27/09Horários: 15hLocal: E.M. Madalena Mendes NessrallaEndereço: Rua Bolívia, esquina c/ Rua Cristóvão Colombo e Travessa Bolívia, S/N - Jardim das AméricaData: 28/09Horários: 8h e 10hLocal: E.M. Marileila Alves dos SantosEndereço: Rua 1, esquina com Via 15, S/N - São BeneditoData: 28/09Horários: 15hLocal: E.M Walda Miranda de PaivaEndereço: Avenida Central, esquina c/ as ruas 06 e 07, nº10/18 - Parque LagoSobre a John DeereA John Deere é uma empresa global de tecnologia que fornece, principalmente, software e equipamentos para os setores agrícola, de construção e florestal. Reconhecida como inovadora, a companhia contribui com o potencial de seus clientes em todas as suas atividades no campo, com produtividade e sustentabilidade, a fim de permitir que a vida possa avançar. Seus negócios ultrapassam o maquinário, a tecnologia e os serviços, atendendo à crescente necessidade global por alimento e infraestrutura de qualidade.Atualmente, as operações globais da empresa contam com mais de 80 mil funcionários, que atuam em mais de 100 unidades ao redor do mundo. No Brasil, são mais de 9 mil funcionários, distribuídos em oito fábricas, um Escritório Regional para a América Latina, um Centro de Distribuição de Peças, um Centro de Treinamento e um Centro de Agricultura de Precisão e Inovação.Sobre o Teatro SustentávelO projeto tem em seu cerne a concepção de ter a Arte do Teatro desempenhando o seu real papel na vida e na formação do ser humano, pois através dela nos tornamos mais sensíveis ao mundo e capazes de entender nossas próprias reações. O Teatro Sustentável acredita que a arte e a cultura têm fundamental importância para a formação intelectual e social das crianças e jovens, pois proporciona a diversão, reflexão e troca de experiências entre os envolvidos. O projeto tem em seu método o foco na integração que permite relacionar o cotidiano da criança e do jovem com o seu entorno. Nesse sentido, as crianças e jovens terão atividades em que se desenvolverá a criatividade de maneira participativa e dinâmica durante as apresentações. O método contribui para a ampliação do horizonte cultural, favorecendo o contato com personagens imaginários, dramaturgia, música, poesias, artes plásticas etc., ampliando o interesse pelo teatro e seus aspectos estéticos, emocionais, intelectuais e sociais.As peças e temas tratados, ajudam a desenvolver no público infantil e juvenil o hábito pelo teatro, deflagrando um movimento de cultura e criatividade em forma de lazer, além de estimular na criança a imaginação, seja para o teatro, para a literatura ou para o fazer da cultura em geral, e assim, é alcançada a formação de público, de um público que hoje são crianças que vão se inspirar, se apaixonar e consumir cultura para o resto de suas vidas, passando isso de geração em geração, e o grande diferencial de nosso projeto é que falamos com as crianças na mesma língua delas, e por isso, conseguimos alcançar estes objetivos propostos.