De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Testagem e Aconselhamento e o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, suas equipes realizaram 45 atendimentos durante todo o dia entre vacinação, testagem e atendimentos médicos.





O grupo IESGO relatou mais de 400 atendimentos considerando todos os serviços disponibilizados à população. O SENAR, FAEG e Sindicato Rural atendeu cerca de 100 pessoas e também recebeu a visita de público para acompanhar a produção de rapadura, o trabalho de selaria e couro e outras demonstrações promovidas.





A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer atendeu cerca de 700 pessoas entre crianças, jovens e adultos em sua praça de lazer instalada na frente das instalações da Câmara Mais Perto do Povo. O torneio de futebol masculino realizado durante a tarde teve a participação de quatro equipes: JK, União Vila Boa, Juventude e Santa Rosa – o campeão da competição. Pouco mais de 100 atletas participaram dos jogos que movimentou o distrito.





De noite, a Câmara Municipal de Formosa também realizou a entrega de Moção de Congratulação às personalidades do distrito do JK. Foram 70 homenageados em solenidade de gala que contou com a participação de mais de 100 pessoas.





A Câmara Municipal de Formosa realizou uma pesquisa de satisfação durante a Câmara Mais Perto de Povo com 73 pessoas. Para 71,2%, o evento foi considerado "ótimo" enquanto 27,4% responderam "bom". Apenas 1,4% assinalou como "ruim". Para Maria de Lourdes, a ação proporcionou bons serviços para a população e cumpriu com sua função "Eu gostei muito [da Câmara Mais Perto do Povo]. Recebemos vários vereadores, tivemos vários serviços pra gente poder usar. Foi tudo muito bom e eu acho que poderia ser feito mais vezes", disse ela.





O presidente Marquim Araújo ressaltou que o evento só se tornou possível graças ao apoio dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Formosa, os funcionários do Legislativo e todos os parceiros: "Foi um evento histórico e muito importante. Eu acredito que só foi possível graças ao apoio de todos os vereadores, o suporte dos funcionários, que não mediram esforços para contatar e correr atrás de tudo para que os nossos parceiros pudessem ser bem recebidos aqui. Agradeço a todos os envolvidos e a população, que nos recebeu muito bem durante todo o dia", falou Marquim.





Apoiadores e agradecimentos

O evento de iniciativa da Câmara Municipal contou com os seguintes apoiadores: - Prefeitura Municipal de Formosa, Secretarias Municipais de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Obras, Transportes e outras; - Secretarias de Estado de Governo, Retomada, do Entorno, de Saúde e de Esporte e Lazer; - FAEG, SENAR e Sindicato Rural de Formosa; - Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (COTEC-GO); - Faculdades Integradas IESGO; - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás; - Polícia Militar do Estado de Goiás; - Polícia Civil do Estado de Goiás, e; - Guarda Municipal de Formosa. A Câmara de Formosa também agradece ao apoio prestado pela diretora Soley Guilherme Barbosa, da Escola Municipal Euclides; pela diretora Iolanda Bispo dos Santos, da Escola Estadual Arthur Ribeiro de Magalhães Filho e pela enfermeira Paula Pabline Moreira dos Santos, do posto de saúde do JK; pela senhora Andreia Alves, coordenadora do Vapt-Vupt Formosa e as equipes de todas as unidades pelo apoio e auxílio durante a execução do evento









Evento transcorreu durante todo o sábado e ofereceu serviços sociais, de saúde, de lazer, cursos e oficinas A Câmara Municipal de Formosa realizou a primeira edição da Câmara Mais Perto do Povo no distrito do JK durante o último sábado. Ao todo foram ofertados dezenas de serviços sociais, de saúde e de lazer à população promovidos por órgãos parceiros e diversas secretarias municipais e estaduais. Segundo a Câmara, estima-se que o evento realizou mais de 1.400 atendimentos ao longo do dia em todos os setores, parceiros e órgãos disponíveis.De manhã, a solenidade de abertura contou com a participação de dezenas de autoridades municipais e estaduais, representantes dos órgãos parceiros e das forças de segurança. Integraram a Mesa de Trabalhos: o presidente Marquim Araújo; os vereadores Com de Paiva, Welio de Iraci Chegou, Subtenente Clésio, Nema e Ciê do Sacolão; as vereadores Cátia Rodrigues e Roberta Brito; o senhor Rodrigo Rodrigues, representando o governador Ronaldo Caiado e o secretário de estado da retomada, César Moura; a senhora Quênia Pereira de Moura, representando o secretário de estado de saúde, Dr. Sérgio Vêncio; o senhor Fábio Luiz Ferreira, representando o secretário de estado de esporte e lazer, Edson Sales de Azevedo; o senhor Dirceu Manoel de Almeida Júnior, diretor do COTEC Formosa; o prefeito Gustavo Marques; a secretária municipal de desenvolvimento social, Carol Marques; o secretário municipal de obras, Elmo Abadio; o senhor Alan Lopes, representando o secretário municipal de Saúde, Breno Miranda; o 1º Tenente Igor Ubiratan de Barros Fleury, representando o Corpo de Bombeiros; a policial papiloscopista Jaqueline Silvestre, representando a Superintendência de Identificação Humana; o Delegado Civil Dr. José Antônio Sena, da 11ª Delegacia Regional; o inspetor Marcelo Ferreira de Araújo, comandante da Guarda Municipal; o senhor Rafael Diniz, representando o Grupo IESGO; a senhora Jéssica, representando o SENAR, a FAEG e o Sindicato Rural e o ex-vereador Henrique Vieira.Os moradores do distrito do JK e região tiveram à disposição os serviços de: - Cadastro para benefícios da OVG: cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas, andador, fraldas geriátricas e infantis, colchão casca de ovo, leite NAN e kit enxoval, promovido pelo CRAS 1; - Informações referentes à Casa a Custo Zero, ao Cadastro Único, Bolsa Família, ID Jovem e benefícios dos Governos Federal, Estadual e Municipal promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; - Emissão de identidade, promovida pela Superintendência de Identificação Humana, Polícia Civil e Vapt-Vupt; - Serviços de maquiagem, corte de cabelo e sobrancelha; demonstração de cultivo na água, cadastro para cursos de cultura, de trabalho e oficinas; feirão de empregos, promovidos pelo COTEC e Secretaria de Estado da Retomada; - Mediação pedagógica; intervenção educativa sobre o câncer de mama; assessoria jurídica e comercial e oficina pedagógica de pintura, promovido pelo grupo IESGO; - Cadastro para produtores rurais para cursos, treinamentos, assistência técnica e demonstração técnica, promovidos pelo SENAR, FAEG e Sindicato Rural; - Atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde; - Disponibilização de testagem pelo Centro de Triagem e Acompanhamento (CTA); - Disponibilização de vacinas, pela Vigilância Epidemiológica; - Multiparque, futebol de sabão, tabela de bavsquete móvel, mesa de tênis, pebolim, cama elástica e pares de golzinhos, promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.Segundo os órgãos parceiros foram mais de 1.400 atendimentos no sábado. De acordo com a Secretaria de Estado de Retomada e o COTEC, foram 600 atendimentos nas oficinas de confeitaria e de corte e costura, 50 no corte de barba e cabelo, 50 no serviço de sobrancelha; 50 no serviço de maquiagem e 45 inscrições para cursos de cultura. No geral, estima-se que mais de 1.000 pessoas receberam atendimento ou buscaram informações diversas sobre os órgãos.A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o CRAS 1 realizaram 330 atendimentos entre cadastros, prestação de informações, tira-dúvida e levantamentos. O Vapt-Vupt, a Superintendência de Identificação e a Polícia Civil fizeram 137 atendimentos para a emissão de identidades e mais de 200 para cópias de documentos. Além do público atendido, os órgãos também recebeu centenas de pessoas para buscar informações sobre outros atendimentos realizados.