"Nossos sentimentos de solidariedade a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte seus corações!", disse a Prefeitura de Formosa em nota

A sede administrativa da secretaria de saúde estará fechada nesta terça-feira (19) por ocasião do falecimento do Sr. Reinaldo José Miranda, cidadão formosense que prestou relevantes serviços à nossa cidade.Reinaldo José Miranda é pai do secretário municipal de Saúde, Breno José prado de Miranda. O prefeito decretou luto oficial de 03 dias, nos dias 19, 20 e 21.Não haverá velório. Os familiares recepcionarão quem desejar prestar condolências na casa da família.