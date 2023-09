Devido alertas recentes da Defesa Civil em decorrência da intensa onda de calor e baixa umidade do ar, e em conformidade com nota técnica da secretaria municipal de Saúde, a Prefeitura de Formosa seguiu decisão adotada também em outras prefeituras do Estado de Goiás.O horário excepcional de funcionamento da Prefeitura de Formosa será de segunda a sexta-feira (do dia 25 ao dia 29 de setembro), das 07h às 13h, em expediente direto, sem horário de almoço.Os servidores que atuam nas áreas de serviços essenciais indispensáveis, como limpeza pública, educação, saúde e outras áreas trabalharão de forma excepcional em regime de escala e plantões.As unidades escolares funcionarão em regime normal, havendo comunicado caso haja alterações.O prazo de dias poderá ser prorrogado a depender de nota técnica da secretaria de Saúde, com nova comunicação prévia.