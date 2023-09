O horário e condições para enfrentar as altas temperaturas já estão sendo analisados pela Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação.A avaliação precisa levar em consideração questões próprias da Educação, como dias letivos a serem cumpridos, escolas do campo cujo transporte escolar atende também às escolas estaduais, horário dos pais nas creches, etc.Tudo está sendo considerado para a construção de um novo horário para melhor atender a todos e será divulgado em breve.