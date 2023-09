Será mantido o período matutino e noturno com horário normal.





Os alunos do vespertino sairão as 15h.





A Escola Municipal Santo Antônio das Palmeiras, continuará com seu horário normal devido ao transporte escolar em comum com as escolas Estaduais.



Estas orientações constam na portaria SME 010 de 2023 que já está em todas as unidades escolares.

Atendendo a excepcionalidades das escolas e CMEIs Municipais, as unidades escolares farão redução de horário no período vespertino.