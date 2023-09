A Secretaria de Agricultura esteve no PA Fartura, onde levou sua equipe para a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - CAF. Com esse documento, o agricultor familiar pode participar de políticas públicas como PAA, PNAE, PRONAF, Programa Minha Casa Minha Vida, assistência técnica e extensão rural, entre outros fornecidos pelo governo federal, estadual ou municipal.Aqueles que tiverem interesse em acessar esse serviço e outros para sua comunidade devem procurar a Secretaria de Agricultura presencialmente ou entrar em contato via telefone para agendamento.Endereço: Rua Emílio Póvoa, Nº 70 (Centro), Ed. Itiquira.Telefone: (61) 9 9999-0735