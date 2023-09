Saiu o tão esperado edital do Programa 'Para Ter Onde Morar', casas a custo zero no município de Formosa.A iniciativa é do Governo de Goiás por meio da Agência Goiana de Habitação – Agehab.As inscrições vão de 12 A 26 de setembro.Caso o candidato não tenha acesso à Internet, poderá realizá-la na:- Sede da Prefeitura:- CRAS I (praça da Feira):- CRAS II (Lagoa do Santo)Nos dias úteis e nos horários de funcionamento:8h às 11h e das 13h às 17h.Para mais informações: Secretaria Municipal de Obras: 61 - 3981-1042 CRAS I: 61 3981-1107 ou CRAS II: 61 3631-2881