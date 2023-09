O prefeito Gustavo Marques agradeceu a presença “Agradeço todos os participantes, que se dedicaram em preparar suas apresentações com empenho e dedicação. Agradeço, às Forças de Segurança civis e militares, que desfilaram com orgulho e patriotismo. Agradeço, ainda, às escolas, que prepararam seus alunos para representar a nossa história e cultura”. Gustavo também agradeceu quem compareceu “Agradeço ao público que compareceu em para prestigiar o evento! É uma oportunidade de relembrar nossa história e reafirmar o nosso compromisso com a democracia e a liberdade”, complementou.

A Prefeitura Municipal de Formosa comemorou na Praça Rui Barbosa a comemoração do Dia da Independência do Brasil.Autoridades civis, militares, eclesiásticas, dentre tantas outras participaram da solenidade.Os desfiles levaram a população a acompanhar de perto as instituições presentes no município.Formosa é a 10ª maior cidade de Goiás com uma história que remonta ao Brasil Império.