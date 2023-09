Durante os dias 18/09 a 14/11 a Prefeitura de Formosa, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental, informa que o Manejo Ambiental irá iniciar nos bairros.Os agentes de saúde irão visitar as casas. Será realizada uma inspeção e, em caso de inconformidade, será notificado. Com a persistência do problema, após vencido o prazo de adequação, poderá haver multa.“Abra as portas do seu bairro. Essa batalha é de todos nós, e começa por você!”, diz a Prefeitura.