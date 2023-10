A Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB torna público aos interessados a reabertura de inscrições para o programa Aluguel Social, referente ao edital de abertura de vagas nº 02/2023 - AGEHAB.Os interessados devem clicar no seguinte link: https://sicap.agehab.go.gov.br/Account/LoginSemGuid Candidatos que ainda não tiveram acesso ao benefício já podem se inscrever. As inscrições seguem abertas por tempo indeterminado.O recurso mensal de R$ 350, que deve ser usado exclusivamente para custear a locação de imóveis, é concedido por 18 meses. As inscrições podem ser feitas pelo site da Agehab. Os interessados devem posteriormente, quando convocados, comprovar com documentos que se encaixam nos requisitos do programa.