O Ministério Público de Goiás, por meio da 3ª Promotoria de Justiça em Formosa/GO, convida e conclama toda a comunidade de Formosa/GO e Cabeceiras/GO para participar de audiência pública a ser realizada às 09:00 do dia 06 de novembro de 2023, no edifício sede do MPGO, situado na Rua Joaquim Antônio Magalhães, Quadra-63, Lotes-07/09, Bairro Parque Laguna II, Formosa/GO, próximo ao Fórum.O objetivo é de colher informações e eventuais reclamações acerca da qualidade do serviço de prestação de energia elétrica prestado a tais municípios pela empresa Equatorial, de sorte a instruir Procedimento de Investigação Criminal instaurado sob o número 202300478412, conforme Portaria.“O comparecimento de todos os cidadãos, comerciantes, empresários, produtores rurais, agentes públicos e demais interessados em geral é de fundamental importância para dar encaminhamento à eventual responsabilização pela inadequada prestação do serviço que tantos transtornos, danos e prejuízos materiais e morais tem causado a toda a comunidade”, convida.O Ministério Público com a Portaria N. 06/2023 assinada pelo Dr. Douglas Chegury, Promotor de Justiça, abriu Procedimento Investigatório Criminal para apurar com mais profundidade tais fatos e circunstâncias, de sorte a eventualmente ajuizar ação penal em face dos responsáveis da empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A e outros (agentes públicos e agentes políticos).Confira o convite da Audiência Pública e logo em seguida a Portaria na íntegra: