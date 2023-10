Autoridades do município recepcionaram o governador Ronaldo Caiado que visitou o estande da cidade de Formosa.



“Obrigado por nos visitar e conhecer o que o Entorno tem a oferecer”, disse a Prefeitura em nota.

A Feira acontece no estacionamento 13 do Parque da Cidade, em Brasília e deve receber cerca de 5 mil pessoas durante o final de semana para conhecer e celebrar as belezas e atrativos dos municípios goianos do entorno do Distrito Federal. A entrada é gratuita.