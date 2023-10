A Prefeitura de Formosa realizou na manhã desta segunda-feira (30), reunião com os agentes comunitário e de endemias no gabinete do prefeito.Na ocasião foi informado sobre o pagamento dos processos de progressão e de enquadramento funcional da classe.O prefeito Gustavo Marques refirmou o compromisso da Prefeitura com os servidores “Dia de acordo e vitória. Com a sala cheia, falei com todos os presentes e tive a alegria de perceber a satisfação geral, onde reafirmo mais uma vez nosso compromisso com a cidade e com nossos servidores”, disse.