Aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), a Operação Criança Feliz da Prefeitura de Formosa por meio da Secretária de Desenvolvimento Social.As crianças que chegavam no Ginásio Tio Luiz contavam com várias brincadeiras e comidas. Logo em seguida aconteceu a entrega dos brinquedos arrecadados.O evento foi idealizado pela secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques, em comemoração ao mês das crianças. “Um dia inesquecível para as crianças da nossa cidade!”, disse.Mais de mil brinquedos foram distribuídos, graças às doações de secretários, empresas parceiras e população.As crianças do PAIF e PAEF aproveitaram uma tarde cheia de alegria, brincadeiras, lanches e uma variedade de surpresas especiais.