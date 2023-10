A Prefeitura de Formosa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, disponibilizou servidores para organizar, instruir e auxiliar os usuários dos diversos programas nos procedimentos e dúvidas.



Os funcionários também disponibilizaram computadores, impressoras e copiadora para os casos necessários.



Estiveram presentes a Secretária do Entorno, Caroline Fleury, o Presidente da Agehab, Alexandre Baldy, Wellington Matos, Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, secretários e vereadores de Formosa.



“Além de beneficiar diretamente os usuários, os programas beneficiam as famílias e o comércio da cidade, impactando na Economia da cidade com um todo”, diz a Prefeitura de Formosa.



Caiado realizou na quinta-feira (5), a entrega de 260 cartões do programa Aluguel Social, 956 cartões programa do Mães de Goiás e 85 cartões do programa Dignidade. Milhares de famílias foram beneficiadas.