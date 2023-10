“A Câmara Municipal de Formosa em nome do presidente Marquim Araújo e todos os vereadores gostaria de agradecer a todos os moradores e participantes da Câmara Mais Perto do Povo realizada no Bairro Formosinha. Aos funcionários e equipes que viabilizaram o atendimento a todos e as parcerias realizadas para a concretização deste evento que seguem durante esta tarde”, diz em nota a Câmara.





Aconteceu durante todo o sábado (7), a 2ª edição do “Câmara mais perto do Povo” que leva serviços para a população de determinado bairro. Nesta edição o bairro Formosinha e adjacências foram os escolhidos para receber vários serviços.O projeto da Câmara Municipal conta com o apoio da Prefeitura de Formosa e diversas entidades públicas e privadas.Foram oferecidas diversas ações para a população, como serviços relacionados à assistência social, saúde, inscrições para diversos cursos, assistência jurídica, SINE, Goiás Fomento, emissão de identidade, além de lazer para as crianças. O evento iniciou às 8h e continuou com atendimentos até às 17h. De noite aconteceu a Sessão Solene que homenageou os moradores das proximidades.