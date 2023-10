Acontece neste domingo (15), a comemoração do Dia das Crianças. A diversão está garantida com a Rua de Lazer - Especial Dia das Crianças.No local serão montados Brinquedos Infláveis, Tênis de mesa, Pula-Pula, Festival de Golzinho, Picolé, Pipoca e muito mais.A atração inicia das 15h às 19h30, na Avenida Tancredo Neves.“Convidamos você e sua família para participarem da nossa Rua de Lazer - Especial Dia das Crianças. Teremos uma variedade de brinquedos para as crianças e momentos de lazer para toda a família. Não é uma oportunidade perfeita para celebrarmos juntos e criarmos memórias felizes”, diz a Prefeitura de Formosa.