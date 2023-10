De 16 a 20 de outubro, ocorrerá no auditório da Prefeitura a Semana Estadual do Contencioso Tributário em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por meio da Comarca de Formosa.Se você possui débitos como IPTU, ISS, autos de infração e outros, terá uma ótima oportunidade para regularizar suas pendências com o Município, com descontos de até 90%.Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, Goiás.Horário: Das 8h às 11h e das 13h às 17h.Não esqueça de trazer seus documentos pessoais: RG, CPF e procuração (caso esteja representando alguém).Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone: (61) 3642-8429 ou pelo WhatsApp: (61) 98322‑1627.