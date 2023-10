A Prefeitura de Formosa iniciou as inscrições para as aulas de Jiu-Jitsu e Artesanato disponibilizadas nos programas sociais.Você está pronto para embarcar em uma jornada incrível de aprendizado?As inscrições estão abertas para as aulas de Jiu-Jitsu e Artesanato!Visite o Cras mais próximo, confira os horários e junte-se hoje mesmo.Cras I: Praças do Mercado, nº 460 - Centro 3981-1107 / 98201-1012Cras II: Rua 02, Qd 12, nº 121 - Lagoa dos Santos 3631-2881 / 98201-5137