A Feira busca mostrar as potencialidades turísticas, culturais e gastronômicas de cada Município, onde todos terão um estande para expor seus materiais de divulgação e para convidar os presentes para conhecer de perto o que o Entorno tem.



Formosa vem com um estande representativo mostrando todos esses potenciais e no domingo (22/10) pela manhã, fará uma apresentação sobre a Festa do Divino Espírito Santo no palco principal do evento, divulgando a cultura e o turismo religioso, além do turismo de natureza e de aventura que são muito fortes na cidade.

Pela primeira vez, acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, no Parque da Cidade, a Feira #NoEntornoTem, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Entorno do DF, através da Secretária Caroline Fleury, em parceria com a Goiás Turismo e as Secretarias de Estado da Retomada, da Cultura, de Relações Institucionais e as Prefeituras Municipais do Entorno do DF.