Edital 006/2023 – Apoio a Cineclubes e Capacitação do Audiovisual – CLIQUE AQUI Edital 007/2023 – Demais áreas da Cultura – CLIQUE AQUI Edital 008/2023 – Produção Audiovisual – CLIQUE AQUI Edital 009/2023 – Apoio às Salas de Cinema – CLIQUE AQUI Esses editais contemplarão muitas áreas do setor cultural e vão trazer incentivo a quem realmente representa a cultura em nosso país.Ao todo, Formosa está recebendo R$ 1.032.578,24 de incentivo através do recurso vindo do Governo Federal.As inscrições para todos os editais iniciam dia 18/10 (quarta-feira). Após a leitura completa do edital, faça o preenchimento dos anexos, observando quais são os setores culturais contemplados no edital.Não se esqueça de preencher a ficha de cadastro no Mapeamento de Artistas de Formosa, que apesar de não ser obrigatória, é uma ótima oportunidade para fazermos um banco de dados com os artistas de nossa cidade: CLIQUE AQUI! Todos os critérios e condições constam no edital que se encontra no site oficial da Prefeitura de Formosa. Procure a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Formosa-GO, através do telefone: 61 3981-1234 ou comparecendo em horário comercial, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00, para sanar todas as dúvidas e receber informações necessárias sobre os termos estabelecidos neste edital.