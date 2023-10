Os horários disponíveis para aulas de flauta são terça-feira matutino às 9h30 e vespertino às 14h.



As aulas de violão do Espaço Gerações do Jardim Oliveira acontecem na terça-feira, no horário vespertino a partir das 15h.



As inscrições são realizadas no Espaço Gerações Jardim Oliveira: Rua 16, esquina com a Rua 11, s/nº, Jardim Oliveira.







SERVIÇO

Aulas de Flauta

Terça-feira

•Matutino às 09:30

•Vespertino às 14h



Aulas de Violão

Terça-feira

•Vespertino às 15h





A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social lançou as inscrições para aulas de flauta e violão no Espaço Gerações do Jardim Oliveira.