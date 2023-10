A secretária de Desenvolvimento Social Carol Marques participou de reunião no Ministério da Defesa nesta terça-feira (24) representando a Prefeitura de Formosa.A reunião foi com o General de Divisão, General André Luiz Aguiar Ribeiro, para tratar dos assuntos relacionados a situação do assoreamento da Lagoa Feia e medidas efetivas para o desassoreamento.O Campo de Instrução de Formosa - CIF fica às margens da lagoa. O local serve para treinamento terrestre do Exército Brasileiro. No local também acontece a Operação Formosa de responsabilidade da Marinha do Brasil.Também entraram em pauta outros assuntos relacionados a contínua necessidade de uma educação ambiental em conjunto, e a necessidade de haver uma estruturação urbana para a mitigação dos impactos ambientais.