Durante os dias 17 a 18 de novembro, aconteceu na praça da Prefeitura, a Carreata DPE-GO.O evento foi organizado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em parceria com a Prefeitura Municipal de Formosa e colaboração da Equatorial Energia.A ação dá cumprimento à missão institucional da Defensoria Pública de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas em situação de vulnerabilidade. Foram vários os serviços oferecidos, como orientação jurídica em geral, divórcio consensual ou litigioso, reconhecimento de união estável/pedido de conversão em casamento, regularização de guarda e pensão alimentícia consensual, investigação de paternidade e maternidade (com ou sem realização de DNA); reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, retificação de registro civil, alteração de prenome e gênero de pessoas transgênero, emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito, requerimento para gratuidade da carteira de identidade e outros serviços.