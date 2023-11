Aconteceu nesta quinta-feira (16), no Auditório da Prefeitura Municipal de Formosa, a eleição da nova Diretoria do Fórum Permanente de Cultura de Formosa.O Fórum tem a seguinte composição: Presidente - Fábio Santa Cruz; Vice-presidente - Sra. Maria Elenir; 1º Secretário - Eleandro Philippsen; 2º Secretário - Geraldo Araujo e 3ª Secretária - Sônia Rodrih. Na ocasião, o regimento interno também foi aprovado por unanimidade.“Estamos muito felizes em ver como a cultura está passando por um momento de renovação, com cada encontro e/ou reunião com mais integrantes. Seguimos na luta. Vamos manter a nossa cultura viva”, diz a Prefeitura de Formosa.