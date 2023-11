Diversos municípios goianos enviaram os seus Delegados a Formosa, que sediou o evento. Formosa também contou com a presença de diversos segmentos e representatividades Educadores em nível básico e superior, além de diversos setores sociais.





O Encontro é uma etapa preparatória para a Conferência Nacional de Educação - CONAE 2024, e busca contribuir para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação. (2024-2034). Nele serão discutidas e formalizadas proposições importantes para as diretrizes em Educação para a próxima década.





Na conferência estiveram presentes o prefeito Gustavo Marques, as secretárias municipais de Desenvolvimento Social, Carol Marques e de Educação, Sizelia de Abreu e a Vereadora Roberta Brito. Estiverem presentes também representantes da educação privada, profissional e educação superior. Na ocasião, os presentes elegeram os Delegados para a etapa subsequente para a continuidade nos debates.



Aconteceu no Auditório da UEG Formosa, a realização da Conferência Intermunicipal de Educação, com o tema "Política de Estado para Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável".