A Prefeitura de Formosa prorrogou o prazo para prestação de contas do Edital 004/2023.Seguindo a determinação da Portaria 004/2023 da Secretaria de Turismo e Cultura, o prazo de prestação de contas do Edital 004/2023 fica prorrogado por mais 90 dias corridos, a contar do dia 02/11/2023, data da assinatura da Portaria.Aos artistas e/ou agentes culturais que ainda não entregaram, fiquem atentos a esta data!A documentação deve ser entregue até dia 30/01/2024, na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, em horário comercial - 08:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00.