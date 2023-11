“Grande passo para a segurança do DF. Cerimônia de lançamento do programa DF mais seguro na Academia de Bombeiro Militar do DF”, disse o secretário Agaciel Maia.

Foi lançado na terça-feira (14/11), o programa DF Mais Seguro que vai integrar ações e envolver diferentes órgãos e sociedade civil em prol da segurança pública.O projeto tem cinco eixos: Cidade mais segura, Escola mais segura, Cidadão mais seguro, Mulher mais segura e Servidor mais seguro.O evento contou com a participação do governador Ibaneis Rocha; da vice-governadora Celina Leão; do secretário de Relações Institucionais, Agaciel Maia; do secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar; do presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB); do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos) e de distritais, como Jane Kleber (MDB).