A Prefeitura de Formosa lançou a programação do “Natal Encantado”, na Praça Rui Barbosa.As apresentações iniciam às 19h nos seguintes dias:68/12 - Escola de Ballet em Formosa13/12 - Projeto Musical do Social14/12 - FanfarraClube Desbravadores15/12 - Pedro Henrique20/12 - CoralIgreja Presbiteriana do Caminho21/12 - CoralPrimeira Igreja BatistaGrupo de Teatro Céu das ArtesEspetáculo de Balé - Espaço Gerações22/12 - Marcus e DuValle