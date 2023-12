A Prefeitura de Formosa lançou na noite desta quinta-feira (7), o documentário Stop Stalking no Auditório do Museu Couros. Esse é um dos primeiros documentários a mostrar como ocorre o crime de perseguição previsto no Código Penal.A ação faz parte "Pelo fim da violência contra as mulheres. 16 dias de ativismo" promovido pela Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.A alteração no Código em 2021 incluiu o crime que vem crescendo o número de vítimas.A prática de stalking consiste em uma forma de violência onde alguém invade a esfera de privacidade de outra pessoa, realizando ameaças, perseguição ou importunação de qualquer tipo, através dos mais variados meios, sendo o mais usado as comunicações virtuais.O prefeito Gustavo Marques e a secretária de Desenvolvimento Social participaram do lançamento “A ação faz parte de nosso esforço contínuo para diminuir os números de violência contra as mulheres, trazendo orientações preventivas e também amparar aquelas que já foram vítimas”, disse o prefeito.