Aconteceu no gabinete do prefeito Gustavo Marques a reunião com a Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa - APPAF.O prefeito Gustavo Marques recebeu a placa de reconhecimento por nosso apoio e ações em prol da comunidade autista, de 2023. A Prefeitura de Formosa vem investido em melhorar a qualidade de vida dos autistas no município.“É com muito carinho que recebi da APPAF (Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa) a placa de reconhecimento por nosso apoio e ações em prol da comunidade autista, de 2023. Sempre farei tudo que estiver ao meu alcance para contribuir com esse importante segmento de nossa sociedade”, disse Gustavo Marques.