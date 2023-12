A partir de apreensão anterior, judicialmente autorizada, realizada no escritório do réu D’ARTAGNAN COSTAMILAN, foi possível ao Ministério Público localizar documento contendo relação de pagamentos de propina a ex-vereadores e também, como demonstrou a continuidade da apuração, ao ex-assessor jurídico.



Ao final do devido processo penal, a ser instaurado a partir do oferecimento de nova denúncia pelo MP, em caso de condenação, os envolvidos em mais este delito estarão sujeitos a penas de até 12 (doze) anos de reclusão.



Uma vez que o ex-assessor atualmente encontra-se advogando, a busca e apreensão foi acompanhada por representantes da OAB, Seccional Formosa/GO (Lei 8.096/94).



Equipe da Polícia Civil da 13ª Delegacia Regional de Polícia auxiliou na operação.

O material reunido na apreensão será agora analisado pela inteligência do MPGO para instruir procedimento instaurado para apurar a suposta prática do crime de corrupção, dentre outros, de que é suspeito o ex-servidor do TJGO (Tribunal de Justiça de Goiás).A apuração é decorrência das fases anteriores da operação “ESCRITÓRIO DO CRIME”, que já resultou em ação penal em tramitação nesta comarca em face de ex-vereadores, empresários, servidores públicos e advogados, todos acusados de delitos relacionados a corrupção, esbulho, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa.