A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social divulgou a retrospectiva de atendimentos em 2023. Confira.PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊServiços ofertados pela prefeitura e outras instituições nos bairros.CAMPANHA DONA DE SUA PRÓPRIA HISTÓRIAUm dos maiores programas de conscientização e auxílio para mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência doméstica, com ações, cursos, emprego, palestras, etc.ESPALHE AMOR NESTE INVERNOMais de 2.500 peças e cobertores arrecadados durante a campanha Espalhe Amor neste Inverno, entregues durante o Varal Solidário beneficiando centenas de famílias.CAMPANHA ADOÇÃO PARA A VIDAEm parceria com o Ministério Público e Poder Judiciário, buscando construir uma cultura de adoção inclusiva.OPERAÇÃO CRIANÇA FELIZ+ 1.000 brinquedos entregues às crianças do PAIF e PAEFI, acompanhadas pelo CRAS e CREAS.16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA ÀS MULHERESVárias ações de conscientização e a inauguração de uma Sala de Acolhimento na DEAM em parceria com a Polícia Civil, lançamento do documentário Stop Stalking (crime de perseguição).Cadastro Único:Cerca de 20 mil atendimentos+11 mil atualizações de cadastrosCerca de 3.500 declarações de escolaridadeCriança Feliz:Cerca de 5 mil famílias atendidasOfertas de Benefícios Eventuais:+3.700 cestas de alimentos distribuídasPrograma Amparo: 136 famílias atendidasAuxílio Enxoval: 294 famílias atendidasCRAS:+ 30.000 mil atendimentos+ 3.000 acompanhamentos de famíliaCREAS:+ 3.400 atendimentos649 acompanhamentos de famíliasCentro Pop:+53 mil atendimentos+17 mil refeições servidas+ 500 atendimentos psicossociais.