A Prefeitura de Formosa comunicou nesta sexta-feira (22), que foram pagos o retroativo do piso dos profissionais técnico de enfermagem e enfermeiros.A Prefeitura Municipal de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou a transferência de valores referente ao pagamento retroativo da assistência financeira completar da União. Técnicos de enfermagem e enfermeiros assinaram contrato com duração de doze meses, e até o momento, transcorreram apenas sete meses. Portanto, restam cinco meses para completar integralmente o contrato. O retroativo pago refere-se aos sete meses de trabalho.“Podem ficar tranquilos, estamos seguindo todos os procedimentos com total transparência e honestidade para garantir que tudo corra conforme estipulado em nosso contrato. Que Deus abençoe todos vocês”, disse o prefeito Gustavo Marques.“Parabéns profissionais da enfermagem, a luta de vocês foi atendida!” disse o secretário de Saúde, Breno Miranda.