A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude realizou diversas ações durante o ano de 2023.Futebol Amador: 10 campeonatos, 110 equipes, e 2.500 jogadores inscritos.Rua de Lazer, com esportes, área para exposições, piquenique, professores de educação física e materiais para atividades.2ª CORRIDA DA POLÍCIA CIVIL. O evento 2ª Corrida da Polícia Civil, teve o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, onde atingiu seu principal objetivo, que foi através do evento, incentivar a prática do esporte atividade física, e promover a integração das forças de segurança e a comunidade, contando com 800 participantes.5º TROFÉU CIDADE DE FORMOSA 180 ANOS: 1200 participantes, onde todos receberam medalhas, e os ganhadores receberam prêmios e troféu.2º Campeonato Brasiliense De Canoagem E Para canoagem Etapa Formosa.Copa centro-oeste de capoeira em Formosa, com convidados de várias partes do Brasil.CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – CIE: A Secretaria de Esporte já se movimenta para inaugurar o Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, que está sendo construído com recursos Federais e contrapartida da Prefeitura.AUXÍLIO COMPETE FORMOSA A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, contempla atletas que participam de competições fora do município, com auxílio financeiro, através do projeto Auxílio Compete Formosa.