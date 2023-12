A Prefeitura de Formosa divulgou a retrospectiva da saúde de Formosa em 2023.Construção e inauguração da sede própria da secretaria municipal de saúdeReforma para reativação das salas de saúde dos assentamentosConclusão das academias de saúde do Jardim América, Santa Rosa e Lagoa Dos Santos.Reforma da upa 24h.Conclusão da obra do centro de especialidades odontológicasConclusão do centro especializado em reabilitação (CER IV)Mudança da sede do complexo reguladorProjeto SamuzinhoReforma das 17 Unidades de Saúde da FamíliaAquisição de equipamentos médicos hospitalaresConstrução de centro cirúrgico para funcionamento do castra móvelReabilitação com confecção e entrega de 600 próteses dentárias, programa reativado na atual gestão no ano de 2021Diversas ações voltadas a importância vacinal, realizando mais de 83 mil vacinas no ano de 2023.